Üsküdar'da Minibüs Apartman Bahçesine Düştü

Üsküdar Küplüce Mahallesi'nde kontrolden çıkan bir minibüs, yaklaşık 2 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine düştü. Minibüs sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.