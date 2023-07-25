Üsküdar'da Minibüs Apartman Bahçesine Düştü
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Üsküdar Küplüce Mahallesi'nde kontrolden çıkan bir minibüs, yaklaşık 2 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine düştü. Minibüs sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Üsküdar'da kontrolden çıkarak yaklaşık 2 metre yükseklikten bir apartmanın bahçesine düşen minibüsün sürücüsü yaralandı.
Küplüce Mahallesi Eylül Sokak'ta yokuş aşağı ilerleyen Osman Demirci idaresindeki 34 LBE 366 plakalı servis minibüsü kontrolden çıktı.
Kaldırımı ve demir korkulukları aşan minibüs yolun yaklaşık 2 metre altında bulunan bir apartmanın bahçesine düştü, sürücü Demirci araçta sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Minibüsün düştüğü yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.