Üsküdar'da Metruk Ahşap Bina Yangını

Üsküdar Altunizade Mahallesi'nde bulunan iki katlı metruk ahşap binada yangın çıktı. Yangın sonucu bina küle döndü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı.

ÜSKÜDAR'da iki katlı metruk ahşap binada yangın çıktı. Yangında bina küle döndü.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Üsküdar Altunizade Mahallesi Mahir İz Caddesi üzerinde bulunan metruk ahşap binada çıktı. İhbar üzerine olay yerine Üsküdar ve Kadıköy itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yangın sebebiyle caddede önlem alarak trafiği kontrollü şekilde verirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.Polis ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma başlattı.