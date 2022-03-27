Üsküdar'da metro durağındaki elektrik trafosunda yangın - Haberler

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Üsküdar'da metro durağındaki elektrik trafosunda yangın

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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Üsküdar Çekmeköy Metro Hattı'nın Çakmak durağındaki elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar Çekmeköy Metro Hattı'nın Çakmak durağındaki elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Metronun Çakmak istasyonundaki elektrik trafosunun bulunduğu bölümde yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Görevliler, yoğun duman nedeniyle metro istasyonunu boşaltarak kapattı, itfaiye de yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Üsküdar Çekmeköy metro seferlerinin devam ettiği, araçların Çakmak durağında durmadığı öğrenildi.

Üsküdar'da metro durağındaki elektrik trafosunda yangın

Üsküdar'da metro durağındaki elektrik trafosunda yangın

Üsküdar'da metro durağındaki elektrik trafosunda yangın

AA / Alptekin Soykan - Güncel

İtfaiye, Üsküdar, Yangın, Metro, Güncel, Haberler

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