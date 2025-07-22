Üsküdar'da Mangal Yangını: Çatı Katında Hasar

Üsküdar'da Mangal Yangını: Çatı Katında Hasar
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Üsküdar'da bir binanın terasında yakılan mangal yangına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Çatı katında hasar oluştu.

Üsküdar'da, 3 katlı binanın terasında yakılan mangal nedeniyle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatı katında hasar oluştu.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Küplüce Mahallesi Rıza Bey Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre, dairenin terasında yakılan mangaldan sıçrayan alevler, ahşap malzemeleri tutuşturdu. Evde bulunan iki kişi yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışırken rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevleri fark edenler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını bitişikteki binalara sıçramadan söndürdü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binanın çatı katında hasar oluştu.

'YANGIN MANGALDAN ÇIKTI'

Yangına ilk müdahalede bulunan mahalle sakini Barış Ferhatoğlu, "Kulübemdeydim, bir anda çatıdan duman çıktığını gördüm. Yukarıda iki kişi mangal yapıyordu. Yangını hortumla söndürmeye çalıştılar ama başarılı olamadılar. İtfaiyeyi aradık. Bezle ağzımı kapatıp yukarı çıktım. İtfaiye gelince aşağı indiler, ekipler hemen müdahale etti. Yangın barbekü mangaldan çıktı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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