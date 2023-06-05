Üsküdar'da liseli genç denizde kayboldu
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Üsküdar Kuzguncuk sahilinde denize giren 8 lise öğrencisinden birisi denizde kayboldu. Kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor.
Üsküdar'da liseli genç denizde kayboldu
İSTANBUL - Üsküdar Kuzguncuk sahilinde denize giren 8 lise öğrencisinden birisi denizde kayboldu. Kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor.
Olay, Üsküdar Kuzguncuk sahilinde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, 8 lise öğrencisi burada denize girdi. Öğrencilerden biri bir süre sonra denizde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından öğrenciyi arama çalışmalarına başlandı. Ekiplerin kaybolan öğrenciyi arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Güncel