Üsküdar'da Lise Öğrencisi Denizde Kayboldu

ÜSKÜDAR Kuzguncuk Sahili'nde öğle saatlerinde arkadaşlarıyla denize giren lise öğrencisi akıntıya kapılarak kayboldu. Ekiplerin, lise öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor.

Kuzguncuk Sahili'nde öğlen saatlerinde iddiaya göre 8 arkadaşıyla denize giren lise öğrencisi akıntıya kapılarak suda kayboldu. Çevredekilerin, haber vermesi üzerine bölgeye kıyı emniyeti, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, deniz üstünde ve altında arama çalışmaları yaparken, haberi alan aile ve okul arkadaşları olay yerine geldi. Ailenin umutlu bekleyişi devam ederken, ekiplerin arama çalışmalarının gece boyunca süreceği öğrenildi.