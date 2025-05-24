Üsküdar'da Lise Öğrencisi Arkadaşını Bıçakla Yaraladı

Üsküdar'da Lise Öğrencisi Arkadaşını Bıçakla Yaraladı
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Üsküdar'daki bir özel okulda 16 yaşındaki E.Ç., tuvalette arkadaşını sırtından bıçakladı. Olay sonrası yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, şüpheli E.B. gözaltına alındı ve 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

ÜSKÜDAR'da lise öğrencisi okulun tuvaletinde arkadaşını bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Olay, 22 Mayıs'ta Üsküdar'da özel bir okulda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç(16) isimli kız öğrenci tuvalette bulunduğu sırada sınıf arkadaşı E.B(15)'yi sırtından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan öğrenciye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi gören öğrencinin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. E.B. gözaltına alındı.

BIÇAĞI ÇAY OCAĞINDAN ALMIŞ

E.B. emniyetteki ifadesinde arkadaşını yaraladığı bıçağı çay ocağından temin ettiğini, arkadaşının kendisine yalan söylediği için olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin daha önce farklı tarihlerde ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü belirlendi.

KOŞARAK KAÇTI

E.B.'nin olayı gerçekleştirdikten sonra okuldan kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. E.B isimli öğrenci okul kapısından çıktığı sırada başka bir öğrenci tarafından durdurulmaya çalıştığı sonrasında koşarak uzaklaştığı görülüyor.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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