Üsküdar'da Kur'an Kursu Yangını: Çocuklar Hastaneye Kaldırıldı

Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi'nde bir Kur'an kursunda çıkan yangında bazı çocuklar dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Üsküdar'da ahşap bir yapıda çıkan yangında bazı çocuklar dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldı.

Valide-i Atik Mahallesi Çinili Sokak'ta yer alan ve Kur'an kursu olarak kullanılan 2 katlı ahşap yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binada bulunanlar tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangında dumandan etkilenen bazı çocuklar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Söz konusu yapıda hasara yol açan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel
