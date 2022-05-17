Üsküdar'da Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrenciler için &quot;Kur'an merasimi&quot; yapıldı - Haberler

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Üsküdar'da Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrenciler için "Kur'an merasimi" yapıldı

AA - Hasan Hüseyin Kul - Güncel
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Üsküdar'da Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrenciler için 'Kur'an merasimi' yapıldı

Üsküdar'daki Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ortaokul bölümünde Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrenciler için, "Kur'an Merasimi" programı düzenlendi.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'daki Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ortaokul bölümünde Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrenciler için, "Kur'an Merasimi" programı düzenlendi.

Okulun konferans salonunda yapılan program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Öğrencilerin oluşturduğu koro tarafından ilahilerin de söylendiği programda, Kur'an-ı Kerim'e geçen öğrenciler, kısa sureler okudu.

Okul Müdürü Mehmet Polat, yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi ve öğretilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Bu konuda Hz. Muhammed'in, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir" sözünü hatırlatan Polat, cüzü bitirip Kur'an-ı Kerim'e geçtikleri için öğrencileri tebrik etti.

Polat, ortaokula sınavla öğrenci aldıklarını, bu sene sınav tarihinin 11 Haziran olduğunu, çocuklarını kaydettirmek isteyen kişilerin başvurularının şimdiden yapabileceğini belirtti.

Ortaokulda öğrencilerin Kur'an öğrenmelerinin yanında tercihlerine göre Arapça ve İngilizce ağırlıklı sınıflarda da okuduklarını anlatan Polat, yeni eğitim öğretim döneminde ayrıca hafızlık sınıfı da açacaklarını duyurdu.

Polat, konuşmasının ardından öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye etti.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

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