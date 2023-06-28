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Üsküdar'da kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı

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Üsküdar'da seyir halindeyken kontrolden çıkan araç kaldırımdaki direğe çarparak yan yattı. Kaza sonucu araç sürücüsü hafif yaralandı.

Üsküdar'da kontrolden çıkan araç yan yattı: 1 yaralı

İSTANBUL - Üsküdar'da seyir halindeyken kontrolden çıkan araç kaldırımdaki direğe çarparak yan yattı. Kaza sonucu araç sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza 05.00 sularında Üsküdar Bağlarbaşı Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 34 EKK 952 plakalı araç seyir halindeyken kontrolden çıkıp yol kenarındaki direğe çarparak yan yattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü İrem Çelik yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü. Kaza yapan araç daha sonra çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Emin Şentürk - Güncel

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