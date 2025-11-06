Haberler

Üsküdar'da Kızgın Yağla Yaralanan Adam Hayatını Kaybetti

Üsküdar'da Kızgın Yağla Yaralanan Adam Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Üsküdar'da eşi Zeynep G. tarafından üzerine kızgın yağ dökülerek yaralanan Sinan Gürsül, 13 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybetti. Olay, çiftin arasındaki şiddetli geçimsizlik ve tartışmaların ardından gerçekleşti.

ÜSKÜDAR'da yaşayan Zeynep G. (44), kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşi Sinan Gürsül (53) uyuduğu sırada üzerine kızgın yağ dökerek yaraladı. Sinan Gürsül, 13 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan eşi Zeynep G. İse tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zeynep G. emniyetteki ifadesinde, "Olay günü yine alkollü gelip bana olmadık hakaretler etti, sonra da gidip uyudu. O uyuyunca ben de mutfağa gidip 3 litre kadar ayçiçeği yağı vardı, onu tencereye boşaltıp ısıttım. Sonra uyurken üzerine döktümö dedi.

Olay, 15 Ekim Çarşamba akşam saatlerinde Üsküdar Ünalan Mahallesi Varol Sokak'taki bir evde meydana geldi. İddiaya göre bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşayan Sinan Gürsül eve alkollü geldiği için eşi Zeynep G. ile tartışmaya başladı. 25 yıldır evli olan çiftin tartışması bir süre sonra sona erdi ve Sinan Gürsül uyumaya gitti. Zeynep G. ise mutfakta kaynattığı kızgın yağı uyuyan eşi Sinan G.'nin üzerine döktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan Sinan Gürsül'ü hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştiren Zeynep G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

'KABURGALARIM KIRILDI, DEFALARCA TEDAVİ OLDUM'

İfadesinde evliliğinin ilk yıllarından beri darbedildiğini söyleyen Zeynep G., "Kaburgalarım kırıldı, defalarca tedavi oldum. Ayrılmak istedim ama ailemle, çocuklarımla tehdit etti. Olay günü yine alkollü gelip bana olmadık hakaretler etti, sonra da gidip uyudu. O uyuyunca ben de mutfağa gidip 3 litre kadar ayçiçeği yağı vardı, onu tencereye boşaltıp ısıttım. Sonra uyurken üzerine döktüm. Kalkıp bağırmaya başladı. İki tokat atıp evden çıktım" dedi. İki çocuk annesi Zeynep G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAYATINI KAYBETTİ

13 gün hastanede tedavi gören Sinan Gürsül ise tüm müdahalelere rağmen 28 Ekim'de hayatını kaybetti.

'BİR İNSAN BÖYLE BİR ŞEYLE CEZALANDIRILAMAZ'

Komşu Serhat Nalbantoğlu, "Kendisi komşumuzdu çok sevdiğimiz bir insandı. Allah rahmet eylesin. Biz olayın şokunu hala atlatamadık. Meslektaşımdı. Yemeğimizi beraber yerdik, iş paslaşırdık. Çok iyi bir insandı. Çevre tarafından da çok sevilen bir insandı, çok üzüldük. Bir insan böyle bir şeyle cezalandırılamaz. Çok şaşırdık anlatılanlar hiç uymuyor rahmetliye. Böyle bir şey hiç beklemezdik. Çevre tarafından çok sevilen birisi biz buraya sonradan geldik. Kendisi buranın yerlisi burada doğmuş büyümüş bize çok yardımcı oldu. Kendisiyle iliği negatif bir şey bulamıyorum. Belki akşamları bir iki kadeh içiyordu ama kimseye bir zararı yoktu. Ama biz aile içini bilemeyiz ben negatif bir şey söyleyemem" dedi.

