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Üsküdar'da kiracısını silahla tehdit ettiği iddiasıyla bir kişi tutuklandı

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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Üsküdar'da kiracısını silahla tehdit ettiği iddiasıyla bir kişi tutuklandı

Üsküdar'da kiracısını silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Üsküdar'da kiracısını silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Barbaros Mahallesi Bahar Sokak'ta bir sitedeki dairede oturan Yusuf Ziya Ö. ile yanındaki arkadaşları Eren Orhan M. ve Süleyman Ö, polisi arayarak yeni ev sahibinin kendilerini silahla tehdit ettiği şikayetinde bulundu.

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ev sahibi Umut Ç'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üst araması ve otomobilinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 49 mermi ele geçirildi.

Şüpheli Umut Ç'nin, Yusuf Ziya Ö arkadaşları ile evde otururken evin kapısını zorladıktan sonra balkon kapısından içeri girip silahla tehdit ettiği belirtildi.

Evin camlarını kıran Umut Ç'nin, Yusuf Ziya Ö'yü tehdit ederek evden çıkmasını söylediği öne sürüldü.

Hakkında "Silahla tehdit", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "mala zarar verme" suçlarından işlem yapılan Umut Ç, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Alptekin Soykan - Güncel

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