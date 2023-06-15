Üsküdar'da kavgada öldürülen Fahrettin Turun'un katillerinden 2'si tutuklandı

Üsküdar'da evinin balkonundan sokaktaki kavgayı izlerken vurulan Fahrettin Turun'un hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptıkları saha çalışmasında kavgaya karıştıkları belirlenen N.K. ve G.K'yi yakaladı.

Soruşturmada, M.İ.K. ve O.Ö. isimli kişilerin "kız meselesi" nedeniyle tartışarak kavga ettikleri öğrenilirken, bu kişiler de gözaltına alındı.

Olay yerinde 1 dolu fişek, 2 boş kovan ve 1 bıçak ele geçirildiği öğrenildi.

Çalışmaların devamında, olaya karıştığı tespit edilen F.İ. isimli kadın şüpheli ile E.P, N.Ö.C. ve A.K. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Dana sonra F.K. ve E.Y, olayda kullanılan suç unsuru silahla yakalandı.

Gözaltına alınan 10 şüpheliden M.İ.K. ve O.Ö, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden F.K. ve E.Y. tutuklandı. A.K. ve N.Ö.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, N.K, G.K, E.P. ve F.İ. de serbest bırakıldı.

Selami Ali Mahallesi Selamsız Külhanı Sokak'ta 12 Haziran gecesi iki grup arasında çıkan kavgada havaya ateş açılması sonucu evinin balkonundaki Fahrettin Turun göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.