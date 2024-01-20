Üsküdar'da Katlı Otoparkta Çıkan Yangın Söndürüldü
İstanbul Üsküdar'da bulunan 4 katlı otoparkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle çevredeki apartmanlarda oturanlar tahliye edildi.
İstanbul Üsküdar'da katlı otoparkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çengelköy Kızıltepe Mahallesi NATO Yolu Üstü Sokak'ta Şenol Güneş Parkı'nın altındaki 4 katlı otoparkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi.
Otoparkın eksi 2 ve eksi 3'üncü katlarında çıkan yangında oluşan yoğun duman nedeniyle, çevredeki apartmanlarda oturanlar dumandan etkilenmemeleri için tedbir amaçlı tahliye edildi.
Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Depo kısmındaki yanma nedeniyle yoğun duman oluşan otoparktaki araçlarda herhangi bir hasar meydana gelmedi.