Üsküdar'da karlı havada Boğaz'a girdiler

ÜSKÜDAR'da soğuğa ve kara aldırış etmeyen 2 kişi, Üsküdar Salacak Sahili'nden denize girdi.

İstanbul'da karlı havada 2 kişi Üsküdar Salacak Sahili'nden denize girdi. Boğaz'da yüzen Ramazan Değer ve Mehmet Serkan Özten soğuk havada dakikalarca yüzdü. Ramazan Değer, "Yine her zaman olduğu gibi Kız Kulesi'nde yüzmeye geldik. Alışkanlığı olmayan insanlara tavsiye etmiyoruz. Hava çok soğuk. Spor sağlıktır, deniz şifadır." dedi.