Üsküdar'da kamyonet gecekondunun bahçesine devrildi - Haberler

Üsküdar'da kamyonet gecekondunun bahçesine devrildi İstanbul Üsküdar'da kamyonetin gecekondunun bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İstanbul Üsküdar'da kamyonetin gecekondunun bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Bahçelievler Mahallesi Gencer Sokak'ta 34 FCL 559 plakalı kamyonet, manevra yaparken bir gecekondunun bahçesine devrildi. Kazada yaralanan ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü ile yanındaki kişi, hastaneye kaldırıldı. İncelemelerin ardından kamyonetin kaldırılması için çalışma başlatıldı. AA / Zafer Arslan - Güncel Güncel Haberler

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