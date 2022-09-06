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ÜSKÜDAR'DA KAMYON DEVRİLDİ

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Üsküdar Rasathane Caddesi'nde yokuş aşağıya inen kamyon devrildi.

Üsküdar Rasathane Caddesi'nde yokuş aşağıya inen kamyon devrildi. Kamyondaki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Üsküdar Küçüksu Mahallesi Rasathane Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FYB 18 plakalı içinde üç kişinin bulunduğu kamyon, yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duvara ve doğalgaz kutusuna çarparak, devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyonda bulunan üç kişi kendi imkanlarıyla araç içinden çıkmayı başarırken kazada ölen veya yaralanan olmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Üsküdar Güncel Haberler

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