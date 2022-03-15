ÜSKÜDAR'DA KAFEDE 'FAZLA YAKINLAŞMAYIN' TARTIŞMASI - Haberler

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ÜSKÜDAR'DA KAFEDE 'FAZLA YAKINLAŞMAYIN' TARTIŞMASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÜSKÜDAR'daki bir kafede görevli olan işletme personeli, müşteri olarak gelen bir çifte fazla yakınlaştıkları gerekçesiyle uyarıda bulundu.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR'daki bir kafede görevli olan işletme personeli, müşteri olarak gelen bir çifte fazla yakınlaştıkları gerekçesiyle uyarıda bulundu. Çift ve diğer müşteriler personele tepki gösterdi.

Olay, dün sabah saatlerinde Üsküdar'da bulunan bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, müşteri olarak işletmeye gelen bir çiftin yakınlaştığını belirten işletme personeli, 'Mesafenizi koruyun bu kadar yakın duramazsınız' diyerek uyarıda bulundu. Kafe personeline diğer müşteriler de tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÜSKÜDAR'DA KAFEDE 'FAZLA YAKINLAŞMAYIN' TARTIŞMASI

ÜSKÜDAR'DA KAFEDE 'FAZLA YAKINLAŞMAYIN' TARTIŞMASI

ÜSKÜDAR'DA KAFEDE 'FAZLA YAKINLAŞMAYIN' TARTIŞMASI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Üsküdar, Güncel, Haberler

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