Son dakika haberi... ÜSKÜDAR'DA KADIN CİNAYETİ: OTOMOBİLDE VURUP HASTANE ÖNÜNE BIRAKTI

ÜSKÜDAR'da Elif Güneş (32) tartıştığı K.G.(34) tarafından otomobilin içinde 3 kurşunla öldürüldü.

Olay geçen Cumartesi günü saat 22.30 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş, kendisi gibi kuaförlük yapan erkek arkadaşı K.G.'den 2 ay önce ayrıldı. Ancak K.G., Güneş'in peşini bırakmadı. İddiaya göre geçen hafta da Elif Güneş'in kuaför dükkanına gelerek tartışıp tokat attı.

Eski sevgilisinin ayrılmak istediği için dükkanına gidip tokat attığını söyleyen Hediye Aslan ise, "Son kez görüşelim diye kandırmış. Görüşmeye insan silahla gider mi. Öldürmeye gitmiş. İnsan sevdiği insana kıyar mı" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel