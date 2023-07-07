Üsküdar'da kaçak göçmen denetimi: 3 kaçak göçmen yakalandı

İSTANBUL - İstanbul genelinde emniyet ekipleri tarafından kaçak göçmenlere karşı denetimler yapıldı. Üsküdar'da yapılan denetimlerde, ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 3 kişi gözaltına alınarak İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince İstanbul genelinde düzensiz göçmenlere karşı denetimler gerçekleştirildi. Üsküdar'da yapılan denetimlerde turistlerin ve şüphelenilen kişiler durdurularak evrakları kontrol edildi. Kimlik kontrolü yapılan 3 kişinin ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Yakalanan şahıslar emniyet ekipleri tarafından deport edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi.