Ankara'da bir anne 2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü

2 çocuğunu bileklerini keserek öldürdü, birini ağır yaraladı
Özgür Özel'in başkan seçildiği CHP kurultayına soruşturma açıldı

Özel'in başkan seçildiği kurultaya soruşturma açıldı
Mansur Yavaş'ın 'Yokum' dediği gün kritik anket sonuçları geldi

Yavaş'ın resti çektiği gün kritik anket sonuçları geldi
DEM Parti İmralı heyeti Mesud Barzani ile görüşecek

Tarih netleşti! İmralı heyetinden sürpriz hamle

Üsküdar'da İstinat Duvarı Çöktü, Cadde Trafiğe Kapandı

Üsküdar'da İstinat Duvarı Çöktü, Cadde Trafiğe Kapandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kandilli Mahallesi'nde yer alan bir ormanlık alanın istinat duvarının çökmesi sonucu Göksu Caddesi trafiğe kapatıldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, belediye ekipleri yolu açmak için çalışmalara başladı.

Üsküdar'da istinat duvarının çökmesi sonucu bir cadde trafiğe kapatıldı.

Kandilli Mahallesi Göksu Caddesi'nde ormanlık alanın istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Trafiğe kapanan caddenin etrafında polis ekiplerince önlem alındı.

Belediye ekipleri yolu açmak için çalışmalara başladı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
img

Horozumuz bile gergin! Sayaç okuma görevlisini metrelerce kovaladı
img

Belediyelere sahipsiz köpek başına kesilecek! Rakam da az buz değil
img

Sağlık Bakanlığı 81 ilde düğmeye bastı! Özel ekipler kuruluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi istese bile Galatasaray forması giyemeyecek

İstese bile Galatasaray forması giyemeyecek
Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan 'Zorla evlendirildi' diyenlere videolu yanıt

19'luk Fadime'den "Zorla evlendirildi" diyenlere videolu yanıt
Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Türk dizisinde iğrenç sahne
Sosyal medyadan tanışıp evlenen yaşlı adamın hayatı kabusa döndü

Sosyal medyadan tanıştığı kadın, yaşlı adamın hayatını kabusa çevirdi
Faizlerdeki düşüş beklentisi kısa vadeli düşük tutarlı hesaplara ilgiyi artırdı

Az parası olan daha çok kazanacak
İnci Taneleri oyuncusundan Konuşanlar'da skandal itiraf: Kuzenimin eşi benden hoşlanıyor

İnci Taneleri oyuncusundan skandal itiraf: O anlar yayından kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.