ÜSKÜDAR'DA İSRAİL PROTESTOSU

ÜSKÜDAR'DA Slices of Resistance Topluluğu ve Yetim Vakfı üyeleri İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla Cuma namazı çıkışında eylem yaptı.

Slices of Resistance Topluluğu ve Yetim Vakfı üyeleri İsrail'in Gazze'ye yönelik salıdırlarını protesto etmek amacıyla Cuma namazı çıkışında eylem yaptı. Oxford ve Saraybosna'da da eş zamanlı olarak Susturulan her ses için harekete geç sloganıyla yapılan protestoda Üsküdar'da ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu kırmızı kurdeleler sahildeki demir korkuluklara bağlandı. Grup adına konuşan Zeynep Dinler, 75 yıldır devam eden 7 Ekim tarihinde de yoğunlaşan ve aralıksız süren işgalci İsrail'in katliamları neticesinde birçok masum sivil hayatını kaybetmiştir. Hastaneler, ibadethaneler bombalanarak kullanılamaz hale getirilerek ikinci Nekbe yaşatılmaktadır. Şu anda kayıtlara geçen verilere göre en az 11 bin 500 sivil hayatını kaybetmiştir. Bunun 4 bin 600'ü çocuklardan oluşmaktadır dedi.

FARKINDALIK OLUŞTURMAK İÇİN TOPLANDIK

Zeynep Dinler, Bugün Slice of Resistance olarak birçok STK'nın desteğiyle Üsküdar Sahilde işgalci İsrail'in soykırımına karşı Gazze şehitlerini anmak ve farkındalık oluşturmak için burada toplandık. Şehitlerimizin ismini anıyor ve kurdele bağlıyoruz. Aynı eylem eşzamanlı olarak Sarajevo ve Oxford'da yapılmaktadır diye konuştu. Basın açıklamasından sonra konuşan grup üyesi Yağmur Dinçer, Katil İsrail 1948 yılından itibaren soykırımlarına sistematik devam etmektedir. Özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden beri alenen savaş suçu işlemektedir. Biz bütün STK'lar şehitlerimiz için buradayız dedi.