Üsküdar'da Işıkta Duramayan İETT Otobüsü Kazaya Neden Oldu

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Üsküdar'da kırmızı ışıkta duramayan bir İETT otobüsü, ışıkta bekleyen başka bir otobüse çarparak kazaya yol açtı. Olayda bazı yolcular hafif yaralandı.

Üsküdar'da kırmızı ışıkta duramayan İETT otobüsü, ışıkta duran başka bir İETT otobüsüne çarptı.

Bulgurlu Mahallesi, Libadiye Caddesi'nde Ümraniye-Kadıköy seferini yapan İETT'ye bağlı 8-E hat numaralı özel halk otobüsü, kırmızı ışıkta duramayarak ışıkta bekleyen başka bir özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken öndeki otobüste bulunan bazı yolcuların hafif yaralandığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
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