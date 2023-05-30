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Üsküdar'da inşaatın su dolu asansör boşluğunda ceset bulundu

Üsküdar'da inşaatın su dolu asansör boşluğunda ceset bulundu

Güncel Haberler

Üsküdar'da bir inşaattaki asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu. Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak'taki 7 katlı inşaata gelen işçiler, içerisi su dolu olan asansör boşluğunda hareketsiz haldeki bir kişiyi görmeleri üzerine durumu polise bildirdi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan erkek cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Üsküdar'da bir inşaattaki asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu.

Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak'taki 7 katlı inşaata gelen işçiler, içerisi su dolu olan asansör boşluğunda hareketsiz haldeki bir kişiyi görmeleri üzerine durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan erkek cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Güncel

Bahçelievler Mahallesi Üsküdar İtfaiye Otopsi Güncel Haberler

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