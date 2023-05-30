Üsküdar'da inşaatın su dolu asansör boşluğunda ceset bulundu

Üsküdar'da bir inşaattaki asansör boşluğunda erkek cesedi bulundu. Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak'taki 7 katlı inşaata gelen işçiler, içerisi su dolu olan asansör boşluğunda hareketsiz haldeki bir kişiyi görmeleri üzerine durumu polise bildirdi. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan erkek cesedi, incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.