Üsküdar'da İnşaat Çöktü, Apartman Sakinleri Korku Dolu Anlar Yaşadı

Üsküdar'da bir inşaatın istinat duvarının yol ile birlikte çöktüğü sokakta, boşaltılan apartmanın sakinleri ile inşaat çalışanları arasında arbede yaşandı.

Küçüksu Mahallesi Tüylüoğlu Sokak'ta gece saatlerinde yaşanan olay sonrası 7 daireli apartmanda yaşayanlar, kendi imkanlarıyla yakınlarının yanına sığındı.

Ekipler sokağa giriş çıkışı kapatırken, inşaatın çalışanları da yolun çöken bölümünü suntalarla kapatıp önlem almaya çalıştı.

Apartman sakinleri tekrar evlerine girebilmek için bekleyişini sürdürüyor.

Bu arada, bina sakinleri gazetecilere açıklama yaparken, bir inşaat çalışanının laf atması sonucu kısa süreli arbede yaşandı. Polis ekipleri ve mahalle sakinlerinin araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

Tahliye edilen binada oturan Melek Şenel, gece evde büyük bir gürültüyle irkildiklerini, pencereden inşaat sahasına baktıklarında yolun çöktüğünü gördüklerini söyledi.

İnşaatın koruma perdelerinin üç dört defa düştüğünü anlatan Şenel, "Herhangi bir güvenlik önlemi alınmadı. Burada su borusu patladı ve iki saat boyunca İSKİ ekipleri gelene kadar aktı. Gece görevliler geldi ve evimiz mühürlendi. Çocuklarımız uyuyordu. Çoluk çocuk ortada kaldık. Eşyalarımızı çıkaramıyoruz. İnşaat sahipleri 'yol bizim' diyor. Yarın bir yangın olsa itfaiye nasıl ulaşacak?" diye konuştu.

Apartman sakini Umut Şenel ise yolla ilgili hukuki sorunun uzun süredir devam ettiğini ve belediyeden bir çözüm beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Evimizde gece saatlerinde otururken deprem gibi bir ses oldu. Sonra camdan baktığımda buradaki ana su borusunun patladığını gördük. Sonra da koruma tahtaları düşüp yol çöktü. İtfaiye ve polisi aradık. Polis ve zabıta ekipleri bizim binamızı mühürlediler. Korktuk, bize gelen yetkili ekipler, büyük bir sıkıntı olduğunu söyledi. Gece vakti komşularımızla kalacak yer aradık. Şimdi mağduruz ve yetkililerden soruna çözüm bulmalarını bekliyoruz."