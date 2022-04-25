ÜSKÜDAR'DA İKİ SÜRÜCÜDEN YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (DHA) - ÜSKÜDAR'da trafikte iki sürücü arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Bir sürücü diğerinin yanına silahıyla gitti. Sürücüler yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Üsküdar Acıbadem Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir sürücü elindeki silahla diğer sürücünün yanına gitti. Bunun üzerine diğer sürücü de otomobilinden indi ve taraflar yumruklaşmaya başladı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel