ÜSKÜDAR'DA İKİ KATLI GECEKONDU ALEV ALEV YANDI - Haberler

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ÜSKÜDAR'DA İKİ KATLI GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÜSKÜDAR'da iki katlı gecekondu alev alev yandı.

ÜSKÜDAR'da iki katlı gecekondu alev alev yandı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çevredeki binalara sirayeti önlemek için büyük çaba sarf etti. Şans eseri yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın saat 02: 20 sıralarında Üsküdar Burhaniye Mahallesi Çamlıca Caddesi üzerinde bulunan iki katlı gecekonduda meydana geldi. Boş gecekondudan dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çevredeki binalara sirayeti önlemek için büyük çaba sarf etti. İki katlı gecekondu çıkan yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi yetkililer tarafından araştılıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Üsküdar Güncel Haberler

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