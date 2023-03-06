Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Üsküdar'da iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Güzeltepe Mahallesi Çamlıktepe Caddesi'ndeki 2 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz halde geldi. Ekiplerin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Şükrü Gündüz İtfaiye Üsküdar Güncel Haberler

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