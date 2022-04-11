ÜSKÜDAR'DA İKİ GRUBUN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÜSKÜDAR'DA İKİ GRUBUN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ÜSKÜDAR'da kalabalık bir grup, tartışma yaşadığı fırıncılar cadde ortasında kavga etti.

ÜSKÜDAR'da kalabalık bir grup, tartışma yaşadığı fırıncılar cadde ortasında kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı bir vatandaş cep telefonu kamerası ile çekti.

Olay, dün öğle saatlerinde Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinden geçen bir grup ile fırıncılar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup cadde ortasında kavgaya tutuştu. Çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışsa da başaramadı. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga esnasında taraflardan biri ise karşı tarafa kask fırlattı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÜSKÜDAR'DA İKİ GRUBUN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

ÜSKÜDAR'DA İKİ GRUBUN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

ÜSKÜDAR'DA İKİ GRUBUN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

ÜSKÜDAR'DA İKİ GRUBUN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title