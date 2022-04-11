ÜSKÜDAR'DA İKİ GRUBUN TEKMELİ YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

ÜSKÜDAR'da kalabalık bir grup, tartışma yaşadığı fırıncılar cadde ortasında kavga etti. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı bir vatandaş cep telefonu kamerası ile çekti.

Olay, dün öğle saatlerinde Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinden geçen bir grup ile fırıncılar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup cadde ortasında kavgaya tutuştu. Çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışsa da başaramadı. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga esnasında taraflardan biri ise karşı tarafa kask fırlattı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.