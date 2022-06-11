Üsküdar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler

Üsküdar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 1 kişi yaralandı Üsküdar'da 4 otobüsün karıştığı trafik kazasında bir sürücü hafif yaralandı. Üsküdar'da 4 otobüsün karıştığı trafik kazasında bir sürücü hafif yaralandı. Nuh Kuyusu Caddesi'nde seyreden 34 JD 2996 plakalı İETT'ye ait özel halk otobüsü, sürücüsünün yağmurlu havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybetmesi üzerine, yolun sağında bekleyen 07 AVG 042 plakalı tur otobüsüne çarptı. Tur otobüsünün de önünde bekleyen 42 BDS 086 ve 07 AUY 112 plakalı otobüslere çarpması sonucu, 07 AVG 042 plakalı otobüsün sürücü hafif şekilde yaralandı, araçlarda hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Nuh Kuyusu Caddesi, otobüslerin kaldırılmasının ardından açıldı. Tur otobüslerinin gezi için Konya ve Antalya'dan geldiği, kaza sırasında araçlarda yolcu olmadığı öğrenildi. AA / Alptekin Soykan - Güncel Üsküdar İETT Güncel Haberler

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