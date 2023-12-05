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Üsküdar'da İETT Otobüsü Motor Kısmından Yanmaya Başladı

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Üsküdar'da seyir halinde olan bir İETT otobüsü, motor kısmından çıkan yangın nedeniyle yolcularını tahliye etmek zorunda kaldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, otobüste maddi hasar meydana geldi.

ÜSKÜDAR'da içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, motor kısmından yanmaya başladı.Şoförün dikkatli olması olası bir faciayı önledi.

Üsküdar Kısıklı Mahallesi, Bulgurlu Caddesi üzerinde, saat 00.00 sıralarında, iddiaya göre; Fahri Özen yönetiminde bulunan 34 GA 38 96 plakalı, 129 T numaralı Taksim -Bostancı seferini yapan İETT otobüsü, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı. Şoför Özen, dumanları fark ederek otobüsü cadde üzerinde durdurup yolcuların inmesini sağladı. Özen, yangın tüpü ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otobüsün motor kısmındaki alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, İETT otobüsünde hasar oluştu. Yangın nedeniyle Bulgurlu Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Uzun süre soğutma çalışması yapılan İETT otobüsü, daha sonra olay yerine gelen vinç yardımı ile kaldırıldı. Cadde üzerinde oluşan trafik yoğunluğu, otobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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