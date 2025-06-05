Üsküdar'da 'Hayır Çarşısı' Açıldı

Üsküdar'da 'Hayır Çarşısı' Açıldı
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Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahipleri için Üsküdar'da 'Hayır Çarşısı'nı hizmete açtı. Çarşı, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve yardımlaşma kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Yıl boyunca açık kalacak çarşıda, kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Ayrıca, Kurban Bayramı kapsamında 23 bin öksüz ve yetim çocuğa bayramlık hediye edildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahipleri için düzenlenen "Hayır Çarşısı" Üsküdar'da hizmete açıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, çarşı ile toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve yardımlaşma kültürünü yaygınlaştırmak amaçlanıyor.

Kadın, erkek ve çocuklara yönelik hazırlanan kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı çarşı, yıl boyunca açık kalarak hizmet vermeye devam edecek.

Ayrıca Kurban Bayramı vesilesiyle Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tüm bölge müdürlükleri aracılığı ile 23 bin öksüz ve yetim çocuğa bayramlık hediye edildi.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
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