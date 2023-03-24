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Üsküdar'da hastanede çıkan yangın söndürüldü

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Üsküdar'da hastanede çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar'da hastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Üsküdar'da hastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 6. katında bulunan Ameliyathaneler bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hastalar çevredeki hastanelere ambulanslarla sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Sultan Abdülhamid İtfaiye Üsküdar Güncel Haberler

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