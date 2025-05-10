Üsküdar'da Haraç İçin Fırına Kurşun Yağdırdılar

Ali AKSOYER/İSTANBUL,ÜSKÜDAR'da haraç almak için bir fırını kurşunlayarak kaçtığı öne sürülen iki şüpheli yakalandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin olay yerine geldikleri otomobilin plakasını siyah bantlarla kapattıkları ortaya çıktı.

İcadiye Mahallesi, Cemil Meriç sokak üzerinde bulunan fırında 14 Nisan'da meydana gelen olayda, saat 08.30'da iş yerine gelen işletmeci işy erinin kurşunlandığını söyleyerek polise haber verdi. Yapılan incelemede fırının depo kısmına ve önünde park halinde bulunan bir araca çok sayıda isabet olduğu belirlendi. Gasp Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada polis şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Yüzlerce saat güvenlik kamerası incelenerek yapılan çalışma sonucu şüphelilerin Fikirtepe'de bir rezidanstan çıktıkları, taksiye binerek olayı gerçekleştirdikleri otomobilin yanına geldikleri belirlendi. Burada aracın plakasını siyah bantlarla kapatan şüphelilerin olayı gerçekleştirdikten sonra bir süre dolaştıktan sonra Avrupa yakasına geçtiklerini tespit edildi. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu olayı gerçekleştirdikleri belirlenen E.H.(19) ile B.A.(25) adlı şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin daha önceden tehdit, ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlendi. Şüphelilerin olayı 400 bin lira karşılığında yaptıkları öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken E.H. tutuklandı. B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.