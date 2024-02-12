Üye Girişi
Haberler

Üsküdar'da hafif ticari araç restorana girdi, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:

Üsküdar'da bir ara sokaktan çıkan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek restorana girdi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

ÜSKÜDAR'da ara sokaktan çıkan hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak restorana girdi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sırasında şans eseri restoranda kimse bulunmazken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yeni Çamlıca Mahallesi Üçpınarlar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Ocaklı Sokak üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, Üçpınarlar Caddesi'ne girdiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak restorana girdi. Kaza sırasında araçta bulanan sürücü ve bir yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Kazanın meydana geldiği dakikalarda restoranda müşterinin bulunmadığı öğrenilirken, iş yerinde hasar meydana geldi. Aracın çekici ile kaldırılmasının ardından, restorana gelen zabıta ekipleri hasar tespit çalışması yaptı.

KAZA ANI KAMERADA

Hafif ticari aracın restorana girdiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde bulunan restorana girdiği anlar, görüntülere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çamlıca İtfaiye Güvenlik Kamerası Yaralanma Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

12 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 12 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 12 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Nijerya - Fildişi Sahili maçı CANLI izle! (AFRİKA ULUSLAR KUPASI) 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! 12 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! İsrail Refah kentine kara operasyonu mu yapacak? Netanyahu'ya peş peşe uyarılar Milan - Napoli maçı CANLI izle! 11 Şubat Milan - Napoli maçı canlı yayın izle! Aston Villa - Manchester United maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Aston Villa - Manchester United maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Aston Villa - Manchester United maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bu gece akaryakıta zam var mı? 12 Şubat 2024 motorin zammı ne zaman, ne kadar zam gelecek? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 11 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title