Üsküdar'da Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için "Vicdan Buluşması" gerçekleştirildi

Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğince, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla Üsküdar'da "Vicdan Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Üsküdar Şehit Hatları İskelesi'nde bir araya gelen dernek üyeleri ve katılımcılar, Semiramis 2 teknesine bindi. Tekne, kendisine eşlik eden 10 balıkçı teknesiyle denize açıldı.

Burada açılış konuşması yapan Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayla Kerimoğlu, yıllardır Filistinlilerin bir esareti yaşadığını dile getirerek, "Kendi topraklarında vatansız olmanın çilesini çekiyor, her defasında farklı zulümle gündeme geliyorlar. Bu defa acının merkezi Gazze. Son iki yıldır Gazze'de gökten rahmet değil, ölüm yağıyor." dedi.

Kerimoğlu, bugün Gazze'de yaşananların bütün insanların sınavı olduğunu, dünyanın bir karar vermek zorunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Adaletin safında mı duracak, yoksa zorbalığın arkasına mı saklanacak? Hakkı mı yüceltecek, yoksa gücü mü kutsayacak? Bu kararı sadece devletler değil, hep birimiz teker teker vermeliyiz. Verdiğimiz kararın arkasında durmalıyız. Yapılması gereken boykotsa boykot, protestoysa protesto. Artık geri dönemeyiz çünkü burası bir yol ayrımıdır. İnsan mı kalacağız yoksa bu adaletsiz dünyanın bir parçası mı olacağız?"

Kevser Eğitim Vakfı Genel Başkanı ve Global Sumud Filosu Türk Delegasyonu katılımcısı Ferhat Çalışye ise Gazze'ye yönelik ablukayı kırmak amacıyla oluşturulan ve 54 ülkeden binlerce gönüllünün başvurduğu filoya Türkiye'den seçilen 100 kişiden biri olduğunu söyledi.

Filo hareketinin temel mottosunun insani yardıma dayalı bir duruş olduğunu vurgulayan Çalışye, şiddete karşı şiddetsizlik ve sabrı esas aldıklarını dile getirdi.

Kendisinin son gün son anda sefere dahil edilen X1 Teknesi'ne Tunus'tan bindiğini, teknenin 12 kişilik karma ekipten oluştuğunu, yalnızca 4 Türk'ün gemide yer aldığını aktaran Çalışye, diğer katılımcıların dünyanın dört bir yanından gelen, zulüm altındaki insanların hayatı için kendi hayatlarını hiçe sayan vicdan sahibi insanlar olduğunu anlattı.

Çalışye, "Biz Gazze'yi kurtarmaya değil, bugüne kadar yeterince bir şey yapamadığımız için Gazzeli annelerden özür dilemeye gitmiştik." diye konuştu.

Bu filonun misyonunu tamamladığını ve hedefine ulaştığını dile getiren Çalışye, bir sonraki sefer daha güçlü, kalabalık ve kararlı olarak yeniden yola çıkacaklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, teknenin üst kısmına çıkarak buradan Gazze'nin özgürlüğünü simgeleyen balonları gökyüzüne bıraktı.

Etkinlikte, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ve İngiliz aktivist Lauren Booth da yer aldı.