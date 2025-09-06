Üsküdar'da Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İslami Dayanışma Platformu ve Filistin'e Destek Platformu tarafından Küresel Sumud Filosu'nu desteklemek için Üsküdar'da yürüyüş düzenlendi.

Fıstıkağacı Metro İstasyonu'nun önünde toplanan katılımcılar, çeşitli pankartlar açarak "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "Yıkılsın Siyonist İsrail Devleti" sloganları attı.

Katılımcılar, daha sonra ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Üsküdar Meydanı'na yürüdü.

Burada Filistin Destek Platformu adına basın açıklaması yapan İsmail İleri, 44 farklı ülkeden katılımcının Küresel Sumud Filosu'nu oluşturduğunu söyledi.

Filonun insanlık vicdanının ortak yansıması olduğunu dile getiren İleri, ablukayı denizden delme girişimlerinin aynı zamanda stratejik ve tarihsel bir önemde olduğunu, direniş ve umudun sembolleri haline geldiğini kaydetti.

İleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yi ölüm yıl dönümünde anarak, "Bugün bu filoyu korumak, sadece Gazze halkının değil, tüm insanlığın ortak vicdanını korumaktır. İsrail'in saldırılarına karşı Global Sumud Filosu'nu korumak, bütün hükümetlerin ve uluslararası kurumların görevidir. Birleşmiş Milletler'in İsrail'in saldırıları ve ablukası karşısındaki etkisizliği artık kabul edilemezdir. Eğer İsrail'in saldırılarının önü alınmazsa çöken Gazze değil, uluslararası hukuk ve küresel düzen olacaktır." diye konuştu.

Gazze'ye güvenli ve kesintisiz bir insani yardım koridoru açılması gerektiğini vurgulayan İleri, uluslararası toplumu ve tüm hükümetleri derhal harekete geçmeye çağırdı.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise Gazze'ye doğru her gemi yola çıktığında İsrail'in kırmızı alarm verdiğini belirtti.

Yıldırım, "Bu sefer yeryüzünden o kadar çok insan gemilere bindi ve o kadar çok gemiler alındı ki artık bu ablukanın kalkma kararlılığını bütün insanlık gösteriyor. 'Bizler Müslümanlar olarak bu işin neresindeyiz?' sorusuna ancak şu cevabı veririz: Biz, tam ortasındayız çünkü Türkiye'den yardımlar toplandı ve bu gemiler satın alındı." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, basın açıklamasının ardından dağıldı.