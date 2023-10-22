Üsküdar'da "Filistin'e Ses Ol" mitingi düzenlendi

Muştu Gençlik İnisiyatifi tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla " Filistin'e Ses Ol" mitingi düzenlendi.

Üsküdar Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerindeki Filistin ve Türk bayraklarıyla "Filistin halkının yanındayız" ve "Siyonizmin karşısında Filistin İslami direnişinin yanındayız" yazılı pankartlar açarak sahile kadar yürüdü.

Burada konuşan Aksa İlim ve Davet Merkezi Başkanı Hamza Er, Filistin'in 100 yıldır Müslümanlar için bir okul olduğunu söyledi.

Filistin'in mücadelesinden birçok şey öğrendiklerini belirten Er, "Filistin bize vazgeçmemeyi, unutmamayı, direnmeyi öğretti. Filistin bize imanın en büyük imkan olduğunu öğretti. Yaşananları unutması beklenen çocuklar işgalcilere taşla sapanla karşılık veriyordu. Kimsenin hayal edemeyeceği şekilde Aksa Tufanı harekatını başlattılar. Zalimin yüzüne bir tokat gibi patladı. Filistin mektebi bize yenilmez görülenlerin yıkılabilir olduğunu öğretti. Siyonistlerin en büyük propagandası yenilmez oldukları propagandasıydı." ifadelerini kullandı.

"Gazze Mescid-i Aksa'nın en sağlam kapısıdır"

Gazzeli Muin Naim ise Filistinlilerin bombalamalardan, ölümden asla korkmadığını dile getirdi.

Gazze'nin, Mescid-i Aksa'nın kapısı olduğunu vurgulayan Naim, "Çocuklar dahi neden bombalandıklarının bilincinde. Diyorlar ki 'Biz Aksa'nın kapısıyız. O kapının yıkılmasına izin vermeyeceğiz.' Gazze, Mescid-i Aksa'nın en sağlam kapısıdır. Binlerce şehit de versek o kapıyı yıktırmayacağız." dedi.

Gazeteci-yazar Adem Özköse ise Gazze'de çocukların katledildiğini belirterek, vahşet olarak nitelendirdiği saldırılara karşı ses vermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Birinci Dünya ve Kurtuluş savaşlarında ülkeyi işgale gelen devletlere karşı mücadele ederek toprakların savunulduğunu dile getiren Özköse, Filistinlilerin de işgal altındaki topraklarını savunma hakları olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Filistinliler için dua edildi.