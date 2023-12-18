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Üsküdar'da Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı

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İsrail'i protesto etmek ve Gazze'ye destek vermek amacıyla Üsküdar'da yürüyüş eylemi gerçekleştirildi.

İsrail'i protesto etmek ve Gazze'ye destek vermek amacıyla Üsküdar'da yürüyüş eylemi gerçekleştirildi. İHH'nın öncülüğünde, eyleme katılanlar ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıdı.

Gazze'ye destek vermek amacıyla Fıstıkağacı Metro Durağı'nda toplananlar, Üsküdar Meydanı'na kadar yürüyüş eylemi gerçekleştirdi.  Yürüyüşün varış noktası olan Üsküdar Meydanı'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı

"DUA EDİN, İŞGALCİLERİN ZULMÜNÜ DUYURUN VE BOYKOT EDİN"

İHH Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay, işgalci İsrail'in saldırılarının 72 gündür devam ettiğini hatırlattı. Atalay, "Gazze'de su, gıda ve ilaç tükeniyor. Gazze'ye Refah Sınır Kapısı'ndan geçen yardımlar, ihtiyacın çok altında. Su, gıda, ilaç, yakıt ve diğer insani yardım malzemelerinin Gazze'ye gerektiği şekilde ulaştırılması gerekiyor.  Gazze'de kardeşlerimiz bizden üç şey bekliyor. Diyorlar ki; bize dua edin, eylemler yaparak işgalcilerin zulmünü duyurun ve mallarını boykot edin. Her birimiz, üzerimize düşen sorumlulukları kararlılıkla sürdürmeliyiz. Bugün hep beraber, Gazze'nin ihtiyacı olan siyasi, maddi ve manevi desteği vermek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"GAZZELİLER BU MÜCADELEYİ TÜM MÜSLÜMANLAR ADINA VERİYOR"

Gazze halkının, mukaddesatımıza el ve dil uzatılmaması için mücadele ettiğini ifade eden Filistinli Süheyl Hindi ise "Gazzeliler, tüm Müslümanlar adına bu mücadeleyi veriyorlar. 7 Ekim'den bu yana 20 bine yakın kişi şehit oldu. Gazze'deki yerleşim birimlerinin yarısından fazlası içindekilerle birlikte yerle bir edildi. Kadınlar, çocuklar ve siviller enkazların altında kaldı. Bütün bu katliamlara rağmen kardeşlerimiz ayakta ve mücadele etmeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Program, Filistinliler için dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Filistin Üsküdar İsrail Gazze Haberler

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