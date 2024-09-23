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Üsküdar'da Feci Kaza: 4 Yaralı

Üsküdar'da Feci Kaza: 4 Yaralı
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Üsküdar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün otomobili park halindeki bir araca çarparak savrulması sonucu, bir kişi iş yerinin içine girdi. Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

ÜSKÜDAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil iş yerine girdi. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kişi otomobille duvar arasında sıkıştı. Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.45 sıralarında Çengelköy Mahallesi, Çengelköy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yabancı plakalı otomobil park halindeki 34 KRN 884 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil bir iş yerine girdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında savrulan otomobilin altında kalan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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