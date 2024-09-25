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Üsküdar'da Eşya Yüklü Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Üsküdar'da Eşya Yüklü Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı
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Üsküdar'da kontrolü kaybeden eşya yüklü bir kamyonet devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, şoför itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonlarına yansıdı.

ÜSKÜDAR'da şoförünün kontrolünden çıkan eşya yüklü kamyonet devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, kamyonet şoförü sıkıştığı yerden ekipler tarafından kurtarıldı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Göztepe Köprüsü Kadıköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Metin Kantekin yönetimindeki 34 FFU 278 plakalı eşya yüklü kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonette bulunan 2 kişi kendi imkanlarıyla çıkarken, şoför araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çıkardığı şoför, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şerite düşürülen yolda oluşan yoğunluk kamyonetin kaldırılmasıyla normale döndü.

'EŞYALAR ÖNEMLİ DEĞİL'

Kamyonetteki eşyaların sahibi Deniz Işık, "Arkamdan çok yavaş geliyordu. Aramıza araba girmesin diye dikiz aynasından bakıyordum. Birden yalpalama başladı. Yanında bir araç varmış, ben onu görmedim. Devrildi, sonra sürüklenerek burada durdu. Eşyalarda zarar görmüş olabilir ama şu anda o önemli değil, şoför ambulansla gitti önemli olan o" şeklinde konuştu. Kamyonette bulunan Bahtiyar Ataysın ise "Yola demir gibi bir şey düştü. Şoför çarpmamak için hamle yaptı, sonra devrildi. Bizim sürücü arkadaş yaralı hastaneye kaldırıldı" dedi.

YARALININ KURTARILMA ANI KAMERADA

Kazada yaralı şoförün kurtarılma anı kameralara yansıdı. Görüntülerde kamyonetteki iki kişinin kemdi imkanlarıyla çıktığı görülüyor. Yaralı şoför ise itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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