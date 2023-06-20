Üsküdar'da eski sevgilisini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Üsküdar'da eski sevgilisi Elif Güneş'i (32) 23 Temmuz 2022 tarihinde, otomobil içinde 3 kez ateş ederek öldüren Koray Gülbar (35) ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Koray Gülbar ve Atınç Demir, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katıldı. Sanıklar Serkan Çelik ve Yasin Oflaz duruşmaya katılmadı. Duruşmaya Elif Güneş'in ailesi de katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"TARTIŞMAYIN ÇOCUK DEĞİLSİNİZ"

"YANLIŞLIKLA OLDU"

İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Koray Gülbar'ın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamede ayrıca ikilinin buluşmasını sağlayan ve şüphelinin arkadaşı olan Atınç Demir hakkında ise 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.