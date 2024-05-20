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Üsküdar'da drift yapan sürücüye yüksek para cezası

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İstanbul'da Çengelköy Karadeniz Caddesi üzerinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 36 bin 260 lira para cezası verildi. Sürücünün ayrıca sürücü belgesi geri alındı ve aracı 2 ay trafikten men edildi.

Üsküdar'da drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 36 bin 260 lira para cezası verildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, 14 Mayıs'ta Çengelköy Karadeniz Caddesi üzerinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan 34 EBM 276 plakalı araç sürücü M.S'yi yakaladı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "el frenini çekerek aracının yönünü ani bir şekilde değiştirmek-drift yapmak" "saygısızca araç kullanmak", "duman çıkaran araçları kullanmak" ve "standart dışı plaka takma" maddelerinden toplam 36 bin 260 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca M.S'nin sürücü belgesi 60 gün geri alınken, araç da 2 ay trafikten men edildi.

M.S. "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Çengelköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Caddesi Çengelköy İstanbul Üsküdar trafik Güncel Haberler

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