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Üsküdar'da 'Dökme Kurşun Operasyonu' Anması ve Filistin Direnişi Yürüyüşü

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İsrail'in 27 Aralık 2008'de başlattığı 'Dökme Kurşun Operasyonu' nedeniyle Filistin direnişine destek vermek amacıyla Üsküdar'da düzenlenen yürüyüşte katılımcılar, Siyonist saldırıları protesto etti.

İsrail'in 27 Aralık 2008'de abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı "Dökme Kurşun Operasyonu"nun 16. yılında, Filistin direnişine destek vermek amacıyla Üsküdar'da yürüyüş düzenlendi.

Filistin Eylem Komitesinin çağrısıyla Tarihi Üsküdar Şifa Hamamı önünde toplanan yüzlerce kişi, "Dökme Kurşun'dan soykırıma Siyonist saldırganlık sürüyor" yazılı pankart açarak, "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "Yıkılsın siyonist İsrail Devleti" sloganları attı.

Kalabalık, ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail askerlerinin katlettiği aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin fotoğrafının bulunduğu flamayla Uncular Caddesi'nden yürüyüşe geçti.

Üsküdar Meydanı'nda yürüyüşü tamamlayan grup adına açıklama yapan Yusuf Alp, "Dökme Kurşun" saldırısının, Gazze'ye yönelik şiddetli ablukanın ardından başlayan saldırı zincirinin ilk halkası olduğunu söyledi.

Alp, "Saldırı, 27 Aralık 2008'de başlamış ve 21 gün boyunca Gazze aralıksız bombalanarak, bin 417 Filistinli katledilmişti. Bu saldırının ardından neredeyse her iki yılda bir Gazze büyük çaplı saldırıların hedefi oldu ve her seferinde binlerce Filistinli katledildi." diye konuştu.

Onlarca kez insanlık suçu işleyen İsrail'in hiçbir yaptırıma uğramadığını belirten Alp, şöyle devam etti:

"Suriye'de oluşan güç boşluğunu fırsata çeviren işgal devleti, Suriye'nin askeri kapasitesini yok ederek ve Golan Tepeleri'ni tamamen işgal ederek yayılmacı karakterini bir kez daha ortaya koyuyor. Batılı emperyalist ülkeler İsrail'in bugün sürdürdüğü soykırım saldırılarına doğrudan askeri ve siyasi destek sunuyor. Dünyanın en yüksek teknolojisiyle donatılmış İsrail ordusu, sömürü ve abluka altında yaşayan halkların direnişini kıramadığı her gün daha da vahşileşiyor."

Alp, soykırıma karşı Filistin halkıyla beraber olduklarını ve Filistin özgür olana dek mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

Kalabalık, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
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