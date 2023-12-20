Üsküdar'da doğal gaz borusu patladı, yangın söndürüldü
Üsküdar'da yol çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda bir evin dış cephesinde hasar oluştu ve bölgede gaz kesintisi yaşanıyor.
Üsküdar'da yol çalışması sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Çamlıca Yolu Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışma sırasında kazı yapan iş makinesi, doğal gaz borusuna zarar verdi.
Zarar gören borudan çıkan gazın parlaması sonucu oluşan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle bir evin dış cephesinde hasar oluştu.
Olayın meydana geldiği sokakta ikamet eden vatandaşlar, çalışma yapan ekibe tepki gösterdi.
Öte yandan, bölgede doğal gaz altyapısında oluşan hasar nedeniyle gaz kesintisi yaşanıyor.