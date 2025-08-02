Üsküdar'da Yakıt Tankeri Devrildi
Üsküdar'da yokuş aşağı indiği sırada devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Üsküdar'da yokuş aşağı indiği sırada devrilen yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Küplüce Mahallesi Şehit Mustafa Kaymakçı Sokak'ta, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 UH 051 plakalı yakıt tankeri yokuş aşağı indiği sırada devrildi. Tanker, yol kenarında park halindeki otomobile çarparak durabildi.
Kazada tankerin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tanker ile hasar gören otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel