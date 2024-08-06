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Üsküdar'da Denize Düşen Kadının Cansız Bedeni Bulundu

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Üsküdar'da denize düşen 26 yaşındaki Gurbet K.'nin cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu. Deniz polisinin çalışmaları sonucunda kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Gamze EĞRİ-Murat SOLAK/ ÜSKÜDAR'da Pazar günü akşam saatlerinde denize düşerek kaybolan 26 yaşındaki Gurbet K.'nin cansız bedeni sabah saatlerinde bulundu. Deniz polisinin çalışmalarıyla denizden çıkarılan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay, 4 Ağustos Pazar günü saat 22.30 sıralarında Üsküdar Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahil kenarında bulunan Gurbet K. (26) henüz bilinmeyen bir nedenle denize düşmüş, bir süre sonra gözden kaybolmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz polisi ile Sahil Güvenlik ve İtfaiye Sualtı Arama Kurtarma ekipleri denize düşen kadını bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 saat süren çalışmalara rağmen bulunamayan Gurbet K.'yi arama çalışmaları dün günboyu devam etti.

SABAH SAATLERİNDE BULUNDU

Sabah saat 07.00 sıralarında çalışmalara ara verildiği sırada Gurbet K.'nin cansız bedeni sahildeki balıkçılar tarafından denizde görüldü. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik teknesine çıkarılan Gurbet K.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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