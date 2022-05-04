Üsküdar'da denize düşen genç kayboldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üsküdar'da denize düşen genç kayboldu

AA - Uğur İslamoğlu - Güncel
 - Güncelleme:

Üsküdar'da fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybederek denize düşen kişi kayboldu.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybederek denize düşen kişi kayboldu.

Alınan bilgiye göre, 04.00 sıralarında Beylerbeyi sahiline dolaşmak amacıyla gelen 3 arkadaştan 21 yaşındaki Erdem Çağlar, fotoğraf çektirirken dengesini kaybetti.

Denize düşen Çağlar, sudan çıkamadı ve bir süre sonra gözden kayboldu.

Çağlar'ın arkadaşlarının bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denizde kaybolan Çağlar'ın bulunması için sahil güvenlik ve polis dalgıçları tarafından başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AA / Uğur İslamoğlu - Güncel

Beylerbeyi, Üsküdar, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title