ÜSKÜDAR'DA DENİZ DİBİ TEMİZLİĞİ DENİZCİLİK ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Deniz Temiz Derneği, Üsküdar Salacak Sahili'nde deniz dibi temizliği yaptı. DENİZCİLİK ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Deniz Temiz Derneği, Üsküdar Salacak Sahili'nde deniz dibi temizliği yaptı. Temizlik yapan dalgıçlar, ütü, nazar boncuğu, içki şişeleri ve araba lastiği çıkardı.1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 96'ncı yıldönümü nedeniyle Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) Aktif Balıkadamlar Kulübü Spor Derneği üyesi gönüllü dalgıçların desteğiyle Salacak Sahili'nde deniz dibi temizliği yaptı. Dalgıçlar, farkındalık oluşturmak amacıyla 'Deniz varsa, hayat var' pankartı da açtı. Denizden çıkarılan atıklar arasında ütü, nazar boncuğu, içki şişeleri, araç lastiği dikkat çekti. "GÜNLÜK HAYATTA NE KULLANIRSAK DENİZDEN O ÇIKIYOR" TURMEPA Dernek Yöneticisi, Çevre Mühendisi Dağhan Mehmet Yazıcı, "Kabotaj Bayramı tüm denizciler gibi, derneğimiz için de çok önemli. Bugün burada deniz dibi temizliği gerçekleştireceğiz. Valiliğimizin görevlendirmesi ve Aktif Balıkadamlar Derneği'nin de desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Bugün burada çıkacak atıklar günlük hayatımızda kullandığımız şeyler denizin altına ulaşıyor. Yüzde 80 oranında karadan kaynaklanıyor. Günlük hayatımızda ne kullanıyorsak, onlar denizden çıkıyor. Bugün 3 dalgıcımız, 2 deniz süpürgesiyle çalışacak. Gönüllülerimizle birlikte deniz dibi ve kıyılardan sürekli atık toplama etkinliğimiz oluyor" dedi. "İLK DEFA BİR ÜTÜYE DENK GELDİK" Aktif Balıkadamlar Kulübü Spor Derneği dalgıçlarından Kaan Döşdemir, "Her sene düzenli olarak bu etkinliği yapıyoruz. Araba lastiğinden, alkol şişelerine kadar denize ait olmayan insan eliyle atılmış bir sürü atık var. Bunların tamamını 15 dakikalık sürede temizlememiz mümkün değil. Bir farkındalık oluşturmak için bu etkinlikleri yapıyoruz. Çok cüzi bir bölümünü görüyorsunuz. İlk defa bir ütüye denk geldik. Bir de araba lastiği çıkardık" diye konuştu. Görüntü dökümü ----------------------- -Dalgıçların suya dalması -Denizden çıkarılan malzemeler -Dernek üyelerinden görüntü -Dağhan Mehmet Yazıcı ve Kaan Döşdemir röportaj -Genel ve detay görüntüler - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Kabotaj Ve Deniz Bayramı Denizcilik Salacak Üsküdar Güncel Haberler

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