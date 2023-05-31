ÜSKÜDAR'DA ÇUVALDAKİ CESETLE İLGİLİ 2 GÖZALTI

İSTANBUL'da kayıp olarak aranırken, Üsküdar'da bir pimapen dükkanında çuval içinde cesedi bulunan Metin Ürey, cinayetiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da kayıp olarak aranırken, Üsküdar'da bir pimapen dükkanında çuval içinde cesedi bulunan Metin Ürey, cinayetiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayın yaklaşık 900 bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği öğrenildi. Cinayeti işlediği belirlenen M.A.İ.'nin yakalanması için operasyonlar aralıksız sürüyor.

KAYIP ARANIRKEN ÇUVAL İÇİNDE BULUNMUŞTU

Ataşehir'de bir oto yıkamacı işleten Metin Ürey'in yakınları geçtiğimiz cumartesi günü polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada, kayıp Metin Ürey'in son olarak işyerinin önünden arkadaşı M.A.İ. ile birlikte ayrıldığı belirlendi. Bu gelişme üzerine M.A.İ.'nin evi ve pimapen işi yaptığı 3 dükkanda arama yapıldı. Polis, Üsküdar, Cumhuriyet mahallesi, Deniz sokak üzerinde bulunan dükkana arama yapmak için girdiğinde çuval içine konmuş Metin Ürey'in cesedi ile karşılaştı. Yapılan araştırmada Metin Ürey'in başına tek el ateş edilerek öldürüldüğü ardından çuvala konduğu, dükkanın da temizlendiği belirlendi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, cesedin çuvala konulmasına ve dükkanın temizlenmesine yardım eden M.A.İ.'nin yanında çalışan İhsan A. ile şüphelinin kaçmasına yardım eden Şevket A. gözaltına alındı.

"CESEDİ BİRLİKTE ÇUVALA KOYDUK"

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden İhsan A. poliste verdiği ifadesinde "Pazar günü beni aradı. Dükkanda temizlik yapacağımızı söyledi. İşyerine gitmeden bir dükkana girerek temizlik malzemeleri ve çuvallar aldık. Daha sonra birlikte kendi işyerimize gittik. İçeri girer girmez cesedi gördüm. Her yer kan olmuştu. Birlikte cesedi çuvala koyup, daha sonra etrafı temizledik. Sonra beni eve bıraktı. Ayrılırken kimseye bir şey söylersen beni de öldüreceğini söyledi" dedi.

"KAÇMASINA YARDIM ETMEDİM, CİNAYETİ BİLMİYORDUM"

Öte yandan diğer şüpheli Şevket A. "Beni aradı, moralinin bozuk olduğunu söyledi. Buluşunca İstanbul dışına gitmeyi teklif etti. Birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçağa binerek Trabzon'a gittik. Bir gün sonra işlerim vardı ben döndüm ama o arada kaldı. Cinayetten haberim yoktu" diye konuştu.

OLAY 900 BİN LİRALIK ALACAK VERECEK YÜZÜNDEN MEYDANA GELMİŞ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada olayın 900 bin liralık bir alacak verecek meselesinden kaynaklandığı tespit etti. Olaydan sonra kaçtığı tespit edilen olayı gerçekleştiren şüpheli M.A.İ.'nin yakalanması için operasyonların aralıksız sürdüğü belirtildi.